Milan, l’ex Donnarumma al primo giorno da nuovo giocatore del PSG

E' iniziata l'avventura di Gigio Donnarumma al PSG, l'ex Milan è stato immortalato nel centro sportivo del club francese

'Primo giorno di scuola per Gigio Donnarumma'. Non torna tra i banchi l'ex Milan, ma il primo approccio in un nuovo club, straniero, a Parigi può avere le sembianze proprio del primo giorno di scuola. Un nuova avventura per l'estremo difensore azzurro, che dovrà cimentarsi in una realtà tutta diversa, in una società ambiziosissima come il PSG, fuori dalla comfort zone rossonera e con alte aspettative visto il super europeo disputato. La squadra parigina si è assicurata il calciatore a parametro zero, uno dei colpi più importanti di questa sessione estiva di mercato. Grazie al contratto a salire che è stato proposto e che lo porterà a guadagnare fino a 12 milioni di euro a stagione.