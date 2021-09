Sarri trio fantasia, Pioli con Giroud in panchina: le ultime su Milan-Lazio

Due partite giocate e sei punti conquistati. È questa la classifica con cui Milan e Lazio arrivano al big match di domenica pomeriggio.

L'INIZIO DI UN TOUR DE FORCE - I rossoneri segneranno l'inizio di un periodo fittissimo per i biancocelesti. Dopo San Siro via anche all’Europa League. La Lazio inizia in Turchia contro il Galatasaray giovedì 16 settembre. Dopo tre giorni all’Olimpico arriva il Cagliari, il 23 partita a Torino. E il 26 ecco il derby con la Roma (ore 18). Non è finita: secondo match della fase a gironi contro la Lokomotiv Mosca in casa (30 settembre). Si gioca senza pausa sino al 3 ottobre, partita a Bologna. Il 4-3-3 è un dogma per Maurizio Sarri, che punterà sulla qualità di Pedro e Felipe Anderson sulle ali in attacco. A centrocampo il ‘mago’ Luis Alberto avrà il compito di innescare la manovra offensiva della sua squadra.