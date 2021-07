Milan, la trattativa Pobega-Atalanta non decolla. Ecco perché

L'Atalanta ha messo gli occhi sul prodotto delle giovanili del Milan, ma le due società non riescono a trovare l'accordo

Tommaso Pobega è una delle sorprese dell'ultimo campionato. Uno degli artefici della salvezza dello Spezia di mister Italiano, nel corso della scorsa stagione si è ritagliato il suo spazio con la squadra ligure, mettendo a segno anche goal importanti. Titolare anche nell'Under 21 del Commissario Tecnico Nicolato, tornerà a Milanello. Sarà Stefano Pioli che dovrà valutarlo da vicino e decidere se potrà giocarsi un posto in rossonero nella prossima stagione, quella del ritorno in Champions League. Non mancano però le squadre interessate a lui, sia in Italia che all'estero. L'ultima parola però spetta ai rossoneri, Pobega dovrebbe far parte dei giocatori che prenderanno parte al ritiro.

Le strade di mercato tra Bergamo e Milano

Condizionale d'obbligo perché il calciatore ha attirato le attenzioni dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini e i possibili intrecci si mercato sono diversi. Maldini e Massara seguono Matteo Pessina, uno dei profili valutati dai rossoneri per sostituire Hakan Calhanoglu. Così come non va dimenticato la pista che porta Josip Ilicic ormai al passo d'addio proprio con la squadra nerazzurra. Il cartellino dello sloveno potrebbe essere inserito nell'operazione per arrivare proprio a Pobega, oppure entrare nei discorsi tra le due società proprio per Pessina, attualmente impegnato con l'Italia a Euro2020.

Le ultime notizie su Pobega

L'interesse è cresciuto con il passare dei giorni, ma secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, Milan e Atalanta non hanno ancora trovato un'intesa. Questo perché i rossoneri vorrebbero inserire Ilicic nella trattativa, lo sloveno è sulla lista di Maldini e Massara, mentre i nerazzurri vorrebbero monetizzare dalla sua possibile cessione. Differenza di vedute che per ora ha bloccato la trattativa che stenta a decollare. Inoltre Pobega arriverebbe come vice De Roon, un ruolo particolare, il centrocampista nell'ultima stagione si è distinto giocando da mezzala, ci sono dubbi quindi anche sulla sua adattabilità.