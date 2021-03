Milan, la gara del Franchi: le curiosità sul match con la Fiorentina

MILANO – Si avvicina il match del Franchi tra Fiorentina e Milan, ecco dieci curiosità sul match, tratte dal sito ufficiale rossonero:

1- Sono 161 i precedenti tra le due squadre in Serie A: il Milan ha vinto 73 partite contro la Fiorentina (44 pareggi, 44 sconfitte). La Fiorentina, inoltre, è la squadra contro cui il Milan ha segnato più reti nel massimo campionato: 250 gol.

2- Il 31 maggio 2009 Paolo Maldini ha disputato, a Firenze contro la Fiorentina, l’ultima partita della sua carriera. Nella sfida, terminata con il risultato di 0-2, Maldini ha raggiunto le 902 partite ufficiali con il Milan: un record nella storia rossonera.

3- Tre delle ultime quattro sfide di Serie A tra Fiorentina e Milan al Franchi sono terminate in parità (un successo rossonero nel parziale): l’ultima vittoria casalinga dei viola risale all’agosto 2015.

4- Il Milan ha vinto 11 delle 13 gare esterne di questo campionato (1N, 1P). In tutta la storia della Serie A, solo in quattro occasioni una squadra è arrivata a 12 successi nelle prime 14 trasferte stagionali: l’Inter nel 2006/07; la Juventus nel 2017/18 e nel 2018/19; il Napoli nel 2017/18.

5- Il Milan ha subito 9 gol nel corso dei primi tempi di questa Serie A, meno di ogni altra squadra. Considerando i top-5 campionati europei, solo Paris Saint-Germain (7) e Atletico Madrid (8) hanno fatto meglio nei primi 45 minuti di gioco.

6- Il Milan ha mandato a segno 15 giocatori differenti nel campionato in corso, già uno in più rispetto a tutto il 2019/20 (14). L’ultima stagione di Serie A in cui i rossoneri hanno fatto meglio è stata il 2014/15 (17).

7- Escludendo il Meazza, l’Artemio Franchi di Firenze è lo stadio dove Hakan Çalhanoğlu ha segnato più gol in Serie A: 2 reti in 3 partite giocate nell’impianto viola. La Fiorentina è anche la squadra contro cui il fantasista turco ha segnato più reti nel campionato italiano (3).

8- Solo Ciro Immobile (14) ha portato più punti alla propria squadra grazie ai suoi gol di Zlatan Ibrahimović (13). L’attaccante svedese ha preso parte a 12 gol in 14 sfide in carriera in Serie A contro la Fiorentina: 8 reti e 4 assist. Tuttavia, la sua ultima marcatura nella competizione al Franchi risale a settembre 2006 con l’Inter, 14 anni e 193 giorni fa.

9- 81 delle 82 presenze di Ciprian Tătărușanu in Serie A sono arrivate con la maglia della Fiorentina tra il 2015 e il 2017.

10- L’ultima esperienza da allenatore di Stefano Pioli, prima di arrivare al Milan, era stata alla guida della Fiorentina: 69 match di Serie A tra il 2017 e il 2019 (24V, 24N, 21P).