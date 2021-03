Milan, non si molla Belotti. Rossoneri davanti a tutti

MILANO – Non è un mistero che il Milan sia già al lavoro in vista della prossima stagione. Ci sono le questioni legate ai rinnovi contrattuali, che hanno le priorità viste le prossime scadenze. Paolo Maldini e Frederic Massara però continuano a guardare anche al mercato. Nei prossimi mesi bisognerà prendere decisioni importanti sui prestiti, attualmente nella rosa rossonera. Tomori, Meite, Dalot e Brahim Diaz, il Diavolo dovrà muoversi per tempo se avrà intenzioni di riscattare, o chiedere il prolungamento del prestito. Discorso differente, invece, se si deciderà di lascia andare i giocatori. Tra i tanti temi però c’è anche l’attacco.

Belotti prossima attaccante rossonero?

Serve un innesto, lì davanti. Soprattutto visto il momento attuale che sta vivendo la squadra di Stefano Pioli, l’emergenza infortuni ha segnato l’ultimo periodo della stagione. Infortuni che hanno condizionato anche la gara di ritorno di Europa League con il Manchester United. Servirà una punta che dia garanzie sotto il punto di vista realizzativo, ma anche da quello fisico. Avevamo riportato l’interesse del Milan per Belotti. L’attaccante del Torino non ha rinnovato con il club granata e quindi non è esclusa una sua partenza in estate e secondo quanto riporta il Messaggero la società rossonera sarebbe in prima fila sul ‘Gallo’.

Ovviamente non manca la concorrenza, dato che stiamo parlando di uno dei migliori attaccanti della Serie A. C’è anche la Roma, così come il Napoli è interessato al calciatore. Il Milan però è attualmente davanti a tutti. Ovviamente il Torino in questo momento non ha intenzione di rinunciare al suo capitano e lo stesso giocatore non vuole sentir parlare di futuro, dato che impegnato nella corsa salvezza in granata. Quest’estate però dovrebbe partire l’assalto a Belotti, soprattutto se non arriverà la fumata bianca sul suo rinnovo contrattuale. La scadenza è fissata per il 2022 e i rossoneri osservano la situazione, pronti ad andare alla carica per l’attaccante.