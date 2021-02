Serie A, le probabili formazioni di Spezia-Milan

MILANO – Le probabili formazioni di Spezia-Milan, sfida valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 20:45 allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia. La gara sarà diretta dal signor Daniele Chiffi di Padova, coadiuvato dagli assistenti Luca Mondin e Valerio Vecchi e dal quarto uomo Juan Luca Sacchi. Al VAR Paolo Silvio Mazzoleni con Giacomo Paganessi all’AVAR.

Spezia, Italiano senza Nzola e Terzi

Vincenzo Italiano si prepara, dopo la bella vittoria contro il Sassuolo di settimana scorsa, ad affrontare la capolista con qualche problema di formazione; mancheranno, infatti, due colonne della squadra: capitan Terzi in difesa e bomber Nzola in attacco.

Il modulo, comunque, è confermato: solito 4-3-3. Davanti a Provedel linea difensiva a 4 composta da Vignali, Erlic, Ismajili e Bastoni; dovrebbe rimanere ancora fuori Chabot, out invece Terzi per un problema muscolare. A centrocampo inamovibile come al solito Ricci coadiuvato da Pobega e Maggiore, ma occhio a Estevez che scalpita. In attacco potrebbe rivedersi al centro il bulgaro Galabinov anche se non è escluso l’impiego di Agudelo ancora come falso nove con Verde e Gyasi esterni dopo la buona prova offerta contro il Sassuolo; ancora fuori Nzola e Piccoli.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Ismajili, Bastoni S.; Ricci, Maggiore, Pobega; Verde, Gyasi, Galabinov. Allenatore: Italiano

Milan, due dubbi per Pioli

Dopo mesi di difficoltà per le tantissime assenze, Stefano Pioli potrà contare su quasi tutta la rosa a disposizione: restano fuori Maldini e Brahim Diaz per qualche acciacco fisico e Calabria per squalifica. Il tecnico rossonero, dunque, si affiderà al solito 4-2-3-1.

Davanti a Gigio Donnarumma, linea difensiva composta da Diogo Dalot (al posto dello squalificato Calabria), Tomori (con Kjaer che è convocato ma sarà preservato), Romagnoli e Theo Hernandez. Mediana finalmente composta dal duo africano Bennacer e Kessie. Davanti Zlatan Ibrahimovic, con Calhanoglu unico sicuro titolare sulla trequarti: al momento, infatti, Saelemaekers e Rafael Leao si giocano il posto rispettivamente con Castillejo e Rebic, con i primi in vantaggio.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma: Theo Hernandez, Romagnoli, Tomori, Dalot; Bennacer, Kessie; Rafael Leao, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli