Il Milan punta Isco, ma la trattativa è abbastanza complicata

La dirigenza del Milan continua ad osservare interessata la situazione legata ad Isco, ma portarlo a Milano sarà abbastanza complicato.

Il Milan è sicuramente una delle squadre più attive sul mercato, già da diverse settimane. Le trattative per i vari rinnovi di contratto e i colloqui per i riscatti dei giocatori hanno tenuto impegnata la dirigenza rossonera già dal giorno successivo al termine del campionato. Stagione che ha riportato i rossoneri in Champions League, e per questo motivo sarà necessario costruire una squadra all'altezza della competizione. I rossoneri, sotto la guida di Stefano Pioli, vogliono essere protagonisti di un'altra stagione di alto livello, e magari anche migliorare quanto ottenuto in questa.

A tal proposito si seguono diversi profili per rendere la rosa più internazionale e aggiungere quell'esperienza che in alcuni casi è mancata. Inoltre sarà necessario sostituire Hakan Calhanoglu, uno dei migliori del Milan degli ultimi 18 mesi. Maldini, Massara e Gazidis sono alla ricerca di un numero 10 di alto profilo per sostituire il turco, e sono molti i nomi che la società sta osservando interessata.

Obiettivo Isco

Uno dei primi nomi sulla lista della dirigenza rossonera è quello di Isco. Il fantasista spagnolo è in uscita dal Real Madrid, e anche Carlo Ancelotti ha avallato un suo eventuale addio. Il calciatore vuole rilanciarsi e dimostrare di valere ancora molto, e per questo motivo sarebbe affascinato dall'ipotesi Milan.

Della sua situazione ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio l'esperto di calciomercato Luca Marchetti: "Ci vuole tempo e pazienza per questi giocatori. C'è un'esigenza tecnica nella rosa di Pioli, è chiaro che senza Çalhanoğlu manca uno sulla trequarti. Ha tante idee la società, sa che non può sbagliare. Può essere un obiettivo ma Isco in questo momento è più lontano di quanto crediamo, le cifre dell'operazioni sono molto elevate".

Al momento solo un interesse, ma la trattativa potrebbe diventare concreta nei prossimi giorni. I rapporti tra i due club, inoltre, sono ottimi, come dimostrato dalle operazioni legate a Theo Hernandez e Brahim Diaz.