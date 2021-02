Milan, inizia la girandola dei rinnovi. Ecco tutti ‘i nodi’ dei rossoneri

MILANO – Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu, Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic. Queste sono le prossime scadenza contrattuali del Milan, tutti rinnovi di cui si parla e sui cui la dirigenza sta lavorando ormai a tempo. Non ci sono però soltanto questi ‘nodi’ per Paolo Maldini e Frederic Massara. Il Diavolo infatti a mercato chiuso ha intenzione anche di dedicarsi a tutti quei giocatori in scadenza tra un anno, nel 2022. Tutte situazioni che saranno affrontate nel corso di questa stagione, anzi, la dirigenza ha già iniziato a portarsi avanti con il lavoro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan avrebbe già avviato i contatti con l’agente di Davide Calabria e Simon Kjaer. Entrambi stanno disputando un’ottima stagione e per entrambi si sta studiando la miglior soluzione per un nuovo accordo. Il danese inoltre non fatto mistero di quelle che sono le sue intenzioni. Gli piacerebbe chiudere la sua carriera in rossonero, un giusto premio per quello che finora ha dimostrato sul campo con i fatti. Oltre a loro c’è anche Franck Kessie che viaggia verso il prolungamento di contratto. L’ivoriano è una colonna portante della squadra di Stefano Pioli e il Milan ha intenzione di arrivare alla ‘fumata bianca’ il prima possibile. Discorso diverso per Alessio Romagnoli, il suo è il caso più spinoso e molto dipenderà anche da come andrà tra il club meneghino e Mino Raiola, sulle questioni Donnarumma e Ibrahimovic.

Anche in questo caso si parla di contratto da top player con un importante adeguamento. Per ora non sono arrivate arrivate novità su questo fronte, il Milan sa perfettamente che esiste una differenza tra domanda e offerta e lavorerà con il suo procuratore per accontentare tutti.