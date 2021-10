Milan, in Francia sono sicuri: si insiste per Faivre a gennaio

Nuove notizie dalla Francia per Romain Faivre e sul Milan. Il calciatore potrebbe tornare di stretta attualità per i rossoneri a gennaio

Il Milan pensa già al mercato, non un'indiscrezione ma un dato di fatto. Sì perché il club meneghino è sempre alle prese con la grana del rinnovo contrattuale di Franck Kessie e la possibilità di veder partire il mediano in estate, a parametro zero. Il club rossonero ha fatto la sua offerta, vorrebbe trattenere in rosa l'ivoriano per i prossimi 5 anni, la durata del nuovo accordo proposto, ma per il momento la differenza tra domanda e offerta sembra essere incolmabile e per questo il Diavolo ha iniziato a guardarsi intorno di nuovo, dopo la sessione estiva di mercato.

Si torna a pensare a Romain Faivre del Brest per gennaio

Di Romain Faivre del Brest avevamo già parlato, a gennaio non è escluso un nuovo assalto, da parte del club meneghino. In Francia sono convinti che il Diavolo nella prossima sessione di mercato tenterà un nuovo assalto per il trequartista, cercando di trovare l'accordo con il Brest. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che ha fatto il punto sul Milan e il calciatore inseguito a lungo in estate, senza però riuscire mai a portarlo a Milanello. Nonostante l'esplosione di Brahim Diaz, quindi, Maldini e Massara continuano a pensare a Romain Faivre. Non c'è quindi solo la grana Kessie tra i pensieri della dirigenza, a cui andrà trovata una soluzione presto per non perdere il mediano a parametro zero, ma con l'avvicinarsi di gennaio si inizia a pensare anche a possibili rinforzi per la squadra di Stefano Pioli.

Il problema Coppa D'Africa

Il Milan inoltre dovrà i conti anche con le assenze date dalla Coppa D'Africa. Kessie e Bennacer a febbraio potrebbero non essere disponibili a causa della Competizione. Assenze importantissime in un periodo cruciale della stagione. Non è escluso che sul mercato si cerchi di tamponare la situazione con un nuovo arrivo anche in mezzo al campo.