Milan, il trequartista? Pioli lancia Junior Messias. Le sue parole

Brahim Diaz non è al meglio dopo la gara di Champions e in quel ruolo Pioli pensa a Junior Messias e non solo. Le sue parole

Brahim Diaz non è al meglio, uscito stremato e con qualche problemino fisico con l'Atletico Madrid. E' in dubbio per l'Atalanta, potrebbe anche esserci, venir convocato ma ci sono dei dubbi sulla sua presenza dal primo minuto. Stefano Pioli potrebbe chiedergli gli straordinari almeno per uno spezzone di grama, forse tra i titolari, però i dubbi su quel ruolo restano. Soprattutto se dovesse fermarsi l'ex Real Madrid. chi al posto del numero 10 rossonero? Ci ha pensato Stefano Pioli, in conferenza stampa, a diradare ogni dubbio. Queste le sue parole.

Le parole di Pioli

"Junior Messias? Lo vedo bene, anche se ha fatto solo due allenamenti con noi. Mi è piaciuto molto, sa stare in campo, regge la pressione, ha l'uno contro uno. Può giocare bene sia a destro che anche più dentro. È un ragazzo con qualità. Anche Bennacer può giocare in quella posizione, può giocarci anche Franck. Domani avrò a disposizione per la prima volta anche Messias, che io vedo anche al centro oltre che sulla destra. Bisogna trovare le soluzioni migliori per ogni singola partita. Su Isma abbiamo dei dati di efficienza tecnica e fisica eccellenti, sta tornando nella migliore condizione possibile. Ha avuto bisogno di minutaggio. Per Giroud sarà la stessa cosa. Il problema alla schiena non è ancora passato del tutto. Mi piace vedere una squadra più consapevole delle proprie qualità. Domani è un'opportunità per dimostrarlo contro un avversario di livello. Come giocheremo? Dipenderà dalle situazioni. Più gli avversari hanno qualità e più li fai avvicinare alla tua area e più puoi subire. Dovremo avere i tempi di pressione giusti".

Ipotesi di formazione

Junior Messias quindi viaggia verso la prima convocazione con la sua nuova squadra. Ma vederlo da primo minuto è davvero complicato. Più facile ipotizzare una staffetta con Brahim Diaz, per non far giocare tutti i 90' allo spagnolo.