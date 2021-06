Milan, il ritorno di Caldara e il summit con il suo agente

Tornerà al Milan Mattia Caldara, dopo il prestito all'Atalanta . Inoltre è andato in scena un summit con il suo agente

Mattia Caldara, attualmente in prestito all'Atalanta fino al 30 giugno, tornerà in estate a far parte della rosa del Milan. Il club bergamasco non dovrebbe attivare l’opzione d’acquisto di Caldara, fissata a 15 milioni di euro. La situazione sembra essere già scritta. E questa non è l'unica situazione che i rossoneri hanno aperta nel reparto difensivo. Il club meneghino ha mandato in prestito Andrea Conti al Parma, Diego Laxalt al Celtic, Leo Duarte all’Istanbul Basaksehir (però biennale) e Mattia Caldara all’Atalanta. Due (Duarte e Caldara) prevedono il diritto di riscatto, uno (Conti) l’obbligo in caso di salvezza e l’altro invece è secco senza opzione di acquisto.