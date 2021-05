Milan, il rinnovo di Donnarumma solo a fine stagione

Tiene sempre banco in 'casa Milan' il rinnovo di Gigio Donnarumma. Tutto dipende dalla Champions League. Ecco il punto della situazione

La vittoria con l'Atalanta come viatico per le ambizioni europee e il rinnovo del numero 99 rossonero. Tre punti pesantissimi quelli in palio domenica a Bergamo. La possibile qualificazione in Champions è un traguardo importante anche a livello economico, visto che porterebbe parecchi milioni nelle casse del club di via Aldo Rossi. Tre punti che accontenterebbero davvero tutti, perché il calciatore non ha mai nascosto le sue priorità, nonostante il duro confronto con gli ultras rossoneri di qualche settimana fa. Prima il Milan quindi, soprattuto se qualificato in ChampionsLeague.