Calciomercato Milan – Colpi grossi a 0 euro: 5 nomi per decollare

Nessuno a inizio stagione si aspettava un Milan capace di lottare per lo scudetto per buona parte dell'anno. E' anche vero, però, che è risultato inaspettato il crollo nel girone di ritorno, dopo essersi laureato campione d'invero. Dalle stelle alle stalle, come si suol dire. E dopo il suicidio di Cagliari ora è a rischio anche la Champions. Ancora pochi giorni e si saprà se i tifosi rossoneri potranno sorridere o disperarsi, dopo una stagione sulle montagne russe. Nel frattempo in via Aldo Rossi ci si prepara per un mercato ambizioso, indipendentemente dalla competizione europea che si disputerà il prossimo anno. In particolare Gazidis e Maldini starebbero guardando a dei profili a parametro zero che siano in grado di elevare il tasso tecnico del Diavolo. Non si tratta di nomi da poco, anzi. Con profili del genere la squadra potrebbe davvero decollare.