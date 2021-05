Calciomercato Milan – In arrivo un campione? Pellegatti: “Confermo che…”

Settimana di trepidazione in casa Milan. La gara che vale una stagione contro l'Atalanta è alle porte. Domenica si deciderà una bella fetta di futuro per il club rossonero. Che stasera guarderà da spettatore interessato la finale di Coppa Italia fra la Dea e la Vecchia Signora. Trovano comunque molto spazio in questi giorni le notizie di calciomercato. Questa estate sarà particolare per tutti, bisognerà ricorrere a grandi idee per portare a casa grandi colpi, ma da questo punto di vista Maldini può insegnare a molti. Nelle scorse ore si era diffusa una voce molto suggestiva per un grandissimo nome per il prossimo anno. Carlo Pellegatti, non ha smentito, anzi ha confermato tutto<<<