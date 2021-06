Milan, il passo indietro della dirigenza per Andrea Belotti

L'attaccante e capitano del Torino sembrava essere nei piani del Milan, ma dagli ultimi aggiornamenti potrebbe non essere più così

Resta in scadenza il contratto di Andrea Belotti, con il Torino. Accordo che arriverà fino al 2022 e il rinnovo sembra davvero difficile. Un nome che sembrava in orbita Milan, ma è la Roma in questo momento la squadra più attiva sul Gallo. José Mourinho è un grande estimatore dell'attaccante e lo vorrebbe in giallorosso. In tutto ciò i rossoneri? Maldini e Massara si sarebbero defilati, preferendo puntare su Olivier Giroud. Al francese sarebbe stato proposto un biennale, essendo in scadenza con il Chelsea, e a breve sarà libero a parametro zero.