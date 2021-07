Milan, i tempi per il ritorno di Dalot saranno lunghi. Ecco perché

Ecco il punto di mercato su Diogo Dalot, terzino portoghese è sempre nei pensieri del Milan, dopo la passata stagione in rossonero

La squadra inglese però in questa sessione di mercato ha già operato in entrata con due grandissimi acquisti: Jadon Sancho e Raphael Varane. Due colpi estremamente costosi che mettono i Red Devils nella situazione di dover vendere qualche giocatore per rientrare dei soldi spesi. Tra questi c'è Diogo Dalot, strada in discesa quindi? Assolutamente no. Perché il club di Premier League non ha aperto al prestito con diritto di riscatto, la formula che vorrebbero utilizzare Maldini e Massara. L'intenzione è ovviamente quella di far partire il calciatore soltanto a titolo definitivo. Il portoghese vorrebbe tornare al Milan anche perché i prossimi Mondiali, Qatar 2022, sono alle porte e in rossonero avrebbe molti più spazi rispetto al minutaggio che potrebbe garantirgli Solskjaer. In Inghilterra rischierebbe una stagione tra panchina e tribuna, mentre in rossonero si è guadagnato un posto a Euro2020, anche se è stato chiamato per un emergenza legata alla positività al Covid di un compagno di nazionale. Eppure all'europeo è sceso in campo e non ha fatto male, tutt'altro.