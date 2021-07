Mercato Milan – Scambio in Serie A, ma i nomi li decide Maldini

Agosto è alle porte e il mercato comincia a diventare sempre più incandescente. I contatti fra le varie società si intensificano, anche perché i tecnici fanno pressione affinché le trattative si concretizzino nel minor tempo possibile. Fra meno di un mese, infatti, tornerà il campionato di Serie A e non si potrà sbagliare fin dalla prima partita. Il Milan ha un'ottima rosa, ma è evidente che non sia del tutto completa. Ecco perché la dirigenza meneghina sta lavorando costantemente per sistemare gli ultimi dettagli, per consegnare a mister Pioli un'autentica corazzata. Fra le tante nuove indiscrezioni che stanno uscendo in queste ore, ce ne sarebbe una che, qualora andasse in porto, risolverebbe due problemi al Milan in maniera eccellente, attraverso uno scambio<<<