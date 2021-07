In attesa di piazzare l'offerta giusta (e possibilmente vincente) per Kaio Jorge, il Milan sta lavorando in lungo e in largo per trovare i campioni del futuro. Un diktat del fondo Elliott che ha chiesto a Maldini e Massara di ingaggiare i giovani più promettenti ancora da formare. E per questo il duo mercato è pronto a chiudere per un autentico enfant prodige<<<