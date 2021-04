Milan-Genoa, Meite nel pre-partita: ‘Oggi bisogna dare tutto’

Il centrocampista rossonero ha parlato hai microfoni di MilanTv, a pochi minuti dal calcio d'inizio di Milan-Genoa

Redazione Il Milanista

MILANO - Scenderà in campo alle 12:30 il Milan di Stefano Pioli, che a San Siro affronterà il Genoa di Davide Ballardini. Erano diversi i dubbi di formazione per i rossoneri: solito ballottaggio in difesa tra Kjaer, Romagnoli e Tomori, alla fine sarà il capitano ad accomodarsi nuovamente in panchina, spazio all'inglese e al centrale danese dal primo minuto. Rafael Leao guiderà l'attacco del Diavolo, in assenza di Zlatan Ibrahimovic, squalificato. Ante Rebic quindi giocherà nel suo ruolo, sulla fascia sinistra.

Meite a MilanTv

Meite, parte dalla panchina, al francese è stata preferita la coppia titolare, che tante soddisfazioni ha dato a Stefano Pioli: Kessie-Bennacer- L'ex Torino però ha parlato ai microfoni di Milan Tv, a pochi minuti dal calcio d'inizio di Milan-Genoa. Ecco cosa ha detto il mediano.

Le parole del francese nel pre-partita

"Oggi per noi è importante vincere, giochiamo a San Siro e sappiamo che qui non vinciamo ormai da tempo. Vogliamo fare una bella partita, per il nostro campionato. Il Genoa? Giocare contro di loro non è mai facile, è una squadra dura da affrontare. Dobbiamo fare tutto per fare qualcosa oggi, vogliamo centrare i nostri obiettivi".

Le parole di Meite a Dazn

"Nel calcio non si può mai sapere in ogni partita. Non vinciamo da tanto tempo a San Siro e vogliamo rimediare a questa cosa. Abbiamo lavorato bene in allenamento e siamo pronti a fare risultato contro il Genoa".