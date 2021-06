Milan, Gazidis: ‘Emozione Champions, frutto del lavoro e del gruppo unito’

Concede una lunga intervista a MilanTv Ivan Gazidis. Tanti gli argomenti toccati dal dirigente, ecco le sue parole

"Una grande emozione. Noi, come tutti i tifosi, soffriamo. Esser arrivati in Champions è il frutto del duro lavoro, meritiamo di stare lì. Anche il percorso che abbiamo fatto è stato importante per tutti, è un traguardo raggiunto".

"Abbiamo vissuto tutti un momento difficile, ma abbiamo comunque sentito sempre il loro supporto. Non ho parole per loro. Siamo tutti uniti, anche con i tifosi. Mantenendo questa mentalità possiamo arrivare ovunque".

"Lei è una forza della natura, dà tutto in campo. E' un esempio per tutto il calcio femminile, ma non solo. Anche per i colleghi uomini".