Milan, Gattuso alla Fiorentina e la situazioni di Vlahovic e Milenkovic

E' arrivato a Firenze l'ex Milan, Gennaro Gattuso, con il nuovo tecnico cambiano le situazioni di Milenkovic e Vlahovic?

Redazione Il Milanista

MILANO - La Fiorentina ha cambiato allenatore. Da Beppe Iachini a Gennaro Gattuso. Un cambio che il Milan ha osservato da lontano, interessato a due gioielli della squadra viola. Stiamo Parlando Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic. Entrambi si sono messi in mostra quest'anno, con grandi prestazioni e la punta ha portato in dote ben 21 goal in Serie A. Tantissimi. Reti che per lo hanno portato al centro di tanti voci di mercato. Entrambi serbi, entrambi però con il contratto in scadenza. Il centrale nel 2022, mentre il centravanti nel 2023.

Il futuro di Milenkovic

Piacciono al Milan e da tempo. Arrivare però a tutti e due non sarà semplice, per la valutazione che fa Commisso dei loro cartellini, 25 milioni, almeno, Milenkovic, e tra i 40 e 60 Vlahovic. Tantissimi soldi. La situazione più delineata è quella del difensore, vista la scadenza più vicina. Nonostante l'arrivo di Gattuso in panchina dovrebbe partire, perché non ha intenzione di rinnovare on i viola. Su di lui però c'è l'interesse delle due squadra di Manchester e la sua intenzione sembra quella di andare a giocare in premier. E non va dimentica che la priorità di Maldini e Massara per la difesa è quella di riscattare Tomori dal Chelsea, oltre all'investimento già previsto per il vice Theo Hernandez.

Il punto su Vlahovic

Capitolo Vlahovic. La punta è il preferito della dirigenza del club meneghino come punta da regalare a Stefano Pioli, per alternarlo a Zlatan Ibrahimovic. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, però vuole fargli firmare il rinnovo, vuole accontentarlo lo ha dichiarato alla stampa. Servirà un'offerta estremamente convincete, fuori portata ad oggi per il Milan, a meno che il giocatore non decida di andare allo scontro con i viola per passare in rossonero. Uno scenario ad oggi difficile da immaginare. Inoltre Gattuso sembrerebbe aver chiesto la conferma della punta.