Milan, futuro Brahim Diaz: lo spagnolo vuole restare in rossonero

Tante le voci su Brahim Diaz e il suo futuro, la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sul trequartista

MILANO - Brahim Diaz vuole restare al Milan. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che ha fatto il punto della situazione sul futuro dello spagnolo. Futuro incerto perché Zidane ha lasciato Madrid, il tecnico francese aveva avallato il trasferimento in prestito secco del ragazzo in Italia, anche per farlo crescere, ma non erano assolutamente chiari i suoi pensieri su un possibile ritorno in Spagna del calciatore. Si prospettava anche la possibilità di un nuovo anno in prestito a Milanello. E' tornato tutto in ballo adesso, dopo le dimissioni di Zidane. L'addio dell'allenatore al Real, cambierà inevitabilmente il mercato degli spagnoli. A iniziare dai prestiti: sono molti infatti i giocatori che nelle ultime stagioni hanno salutato temporaneamente i Blancos. Molti di questi perché non rientravano nei piani e dei progetti del tecnico. E' il caso dei vari Gareth Bale, Dani Ceballos, Luka Jovic e proprio Brahim Diaz.