Milan, effetto domino: dopo Tonali, Tomori, Giroud e Brahim Diaz

Il Milan si prepara a centrare diversi obiettivi di mercato, tutto però è legato al riscatto di Tonali dal Brescia

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan è già iniziato. E' arrivato Mike Maignan dal Lille, che prenderà il posto di Donnarumma. I rossoneri non si sono piegati alle esorbitanti richieste del portiere e del suo agente, Mino Raiola. L'estremo difensore lascerà il club meneghino a parametro zero, ormai destinato a diventare un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Nessun ripensamento quindi e idee chiare da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara, che adesso hanno in agenda un'altra serie di colpi per regalare a Stefano Pioli una rosa ancora più competitiva rispetto alla scorsa stagione.

Si attende solo l'ufficialità per Tonali

La prima situazione che andrà sistemata è l riscatto di Sandro Tonali e Tuttosport ha fatto il punto della situazione sul mercato del Milan. Per il centrocampista è stata trovata una nuova intesa con il Brescia, a costi più contenuti. Vero obiettivo del Diavolo. Il riscatto era fissato a 25 milioni di euro, oltre ai 10 già versati per il prestito oneroso. I rossoneri invece sborseranno 15 milioni, 10 di parte fissa (invece di 25) e 5 di bonus (il vecchio accordo ne prevedeva 10). A questa cifra vanno aggiunti Olzer come contropartita tecnica e il 15% sull'eventuale futura rivendita di Tonali. Il Milan quindi risparmia una decina di milioni che saranno investiti su altri obiettivi.

Tomori e gli altri obiettivi

Dopo Tonali, Tomori. I soldi risparmiati con il Brescia saranno dirottati sul Chelsea per il cartellino del centrale inglese che tanto bene ha fatto dal suo arrivo in Italia, a gennaio. In questo caso non sono previsti sconti nonostante il grande lavoro di Maldini e Massara, ma il club londinese non ha ceduto. Ufficializzati i due riscatti il club meneghino passerà a quello di Brahim Diaz, come conferma sempre Tuttosport.Prestito biennale con diritto o obbligo di riscatto, ma sulle cifre c'è ancora incertezza. Colpo che avrà la benedizione di Ancelotti, disposto a rinunciare al trequartista. Sistemata anche la questione con il Real Madrid, il Diavolo potrà affondare il colpo Giroud.