Milan, due acquisti per tamponare la situazione Kessie. I dettagli

Non si risolve la questione Kessie legata al rinnovo contrattuale dell'ivoriano e il Milan ha già fatto due mosse per cautelarsi

Redazione Il Milanista

Franck Kessie. Il contratto del calciatore classe 1996 scadrà il 30 giugno 2022. Il pericolo dunque di una possibile perdita del giocatore a parametro zero è alta. La dirigenza rossonera non vuole ripetere situazioni simil Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Le trattative per arrivare al nuovo accordo sono iniziate ormai da tempo, ma il forte centrocampista ha detto no all’ultimo rialzo da 6,5 milioni fatto da Maldini e ormai si trincera dietro a una richiesta da 8 milioni netti più 2 di bonus, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Troppi, decisamente troppi per il Milan.

L'arrivo di Bakayoko

Una situazione che non sembra risolversi, nonostante le parole del calciatore, che aveva giurato amore eterno al club rossonero. Però però alle parole non sono seguiti i fatti. E la società meneghina ha deciso di correre ai ripari già dall'ultima sessione di mercato estiva. Il Diavolo ha concluso nell'ultimo giorno di mercato due operazioni importanti sia per il presente che per il futuro. Chiuso il ritorno di Tiemoue Bakayoko, a titolo temporaneo biennale con opzione per l'acquisizione definitiva che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, dal Chelsea. Il mediano francese può giocare sia al posto di Franck Kessie, che insieme all'ivoriano come già accaduto in rossonero.

Anche Adli , il colpo del prossimo anno

L'altro colpo del Milan porta sempre in Francia, a Yacine Adli l'ormai ex calciatore del Bordeuax, che però è rimasto in prestito al club transalpino. Arrivato dopo un lunghissimo corteggiamento con la trattativa sempre sul punto di saltare, alla fine l'offerta rossonera però è stata accettata. Resterà però un altro anno in Francia il centrocampista, in prestito, come detto. Operazione da: 8 milioni di euro che si conteggeranno nel prossimo esercizio finanziario, quello del prossimo anno. Si continua quindi a trattare con Kessie, ma il Milan è già corso ai ripari.