Verso il Nuovo Stadio di Milano: a che punto siamo e la nuova proposta

Le ultime novità sulle ipotesi di costruzione di un nuovo impianto milanese per le società di Milan ed Inter.

LA PROPOSTA DI LA RUSSA - La Russa sollecita l'Amministrazione a non abbattere il Meazza. In primis per i costi: buttare già La Scala del calcio costerebbe almeno cinquanta milioni di euro. Un suo mantenimento, poi, abbatterebbe i costi di gestione a circa cinque milioni l'anno, dagli otto attuali. Secondo La Russa, quindi, per dieci anni verrebbe assorbito il costo dell'abbattimento. Inoltre, il Senatore del partito di Giorgia Meloni ha detto che "il Meazza potrebbe essere utilizzato per le partite principali, quelle per le quali serve una capienza da 70 mila posti: le due partite casalinghe di Milan e Inter con la Juventus, il Napoli e altre ancora, i due derby, le coppe europee". Così facendo, i prezzi resterebbero calmierati, cosa che inevitabilmente non accadrà con il nuovo stadio per recuperare parte delle spese per costruirlo, "mantenendo il calcio uno sport popolare". E quando il Meazza resterà sgombro perché non utilizzato, potrà essere "occupato" da iniziative del Comune "per fare qualunque cosa", ha aggiunto La Russa, proponendo l'installazione di "una copertura mobile" che consentirebbe "grandi concerti non solo d'estate".