Milan, De Paul allontana il mercato. Ecco le sue parole

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, De Paul, ha parlato anche di mercato, viste le tate voci di mercato. Piace anche al Milan

MILANO - "Quello che dovevo dire l’ho detto, sia al club che al mio procuratore. Ma non so dire di più. Ormai mi sono abituato, si parla tanto di me. Qui a Udine però la gente mi vuole bene e io ora sono il capitano di questa squadra". Queste le parole di Rodrigo De Paul, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L'argentino infatti è sempre al centro delle voci e delle indiscrezioni di mercato. Si parla tanto del suo futuro, come ammesso anche dallo stesso giocatore. Piace al Milan, sopratutto se Hakan Calhanoglu dovesse salutare a fine stagione il club rossonero. Il capitano dell'Udinese oltre al suo futuro ha toccato diversi temi.