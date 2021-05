Zidane saluta: Brahim Diaz torna a Madrid?

L'addio di Zidane potrebbe complicare del Milan

Redazione Il Milanista

MILANO - Il Real Madrid, a una giornata dal termine della Liga, è ancora in corsa per la vincere il campionato. Una missione difficile che non dipenderà unicamente dalle prestazioni dei Blancos contro i finalisti dell'Europa League del Villarreal. Tutto dipenderà dalle prestazioni dell'Atletico Madrid contro il Valladolid di Ronaldo, club ancora in lotta per la salvezza. E ai colchoneros il pareggio non basterà visto che a parità di punti a vincere saranno Benzema e compagni.

L'unica certezza che però la formazione di Florentino Perez è una: la prossima stagione a guidare il Real non sarà guidato da Zinedine Zidane. Il tecnico francese infatti ha comunicato che una volta concluso il campionato lascerà il club. L'ex fantasista lascerà il club per la seconda volta dopo quello del 2018. Ma l'addio del transalpino cambia il mercato che potrebbe avere, in qualche modo, ripercussioni anche sul mercato del Milan.

Zidane saluta il Real. Brahim Diaz rimane a Madrid?

L'addio di Zidane al Real, cambierà inevitabilmente il mercato della formazione. A iniziare dai prestiti: sono molti infatti i giocatori che nelle ultime stagioni hanno salutato temporaneamente i blancos. Molti di questi perché non rientravano nei piani e dei progetti dell'allenatore. E' il caso dei vari Gareth Bale, Dani Ceballos, Luka Jovic e Brahim Diaz, Quest'ultimo in prestito al Milan.

Paolo Maldini e Frederic Massara lo vorrebbero tenere ancora una stagione ma il prossimo tecnico potrebbe decidere di voler di tenere. Sul futuro del ragazzo, oggi la testata iberica AS si è espressa così: "Ha disputato una grande stagione, ma per permettergli di tornare dovrebbero essere ceduti alcuni elementi nello stesso ruolo. Con un nuovo allenatore, però, si riparte da zero e si può scegliere di far andare in prestito altri giovani per puntare sull'ex giocatore del Malaga, che ha mostrato il suo livello in Italia".