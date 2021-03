Milan, Darwin Nunez da rimpianto ad obiettivo: il punto sull’uruguaiano

MILANO – Darwin Nunez sta incantando con il Benfica e con la sua nazionale, l’Uruguay. L’attaccante per in estate è stato accostato al Milan, i rossoneri infatti avevano sondato il terreno per farlo arrivare a Milanello, salvo poi non affondare il colpo. Il calciatore ha quindi deciso di accettare la corte della squadra portoghese che ora si gode l’investimento fatto mesi fa, che sta dando ottimi frutti. Il Diavolo sembra essersi già pentito della scelta fatta e Darwin Nunez ora come ora rappresenta, forse, un rimpianto per la società meneghina. E in estate potrebbe tornare alla carica per il calciatore.

La situazione del reparto avanzato

Il Milan quindi lavora anche per l’attacco in vista della prossima stagione. Ibra e i rossoneri devono ancora discutere l’eventuale rinnovo, ma lo svedese ha già fatto capire di voler restare ancora a Milanello. Discorso diverso per Mario Mandzukic, il croato è ancora fermo ai box per infortunio, ha giocato pochissimo dal suo arrivo a gennaio e per ora è una delusione tra la fila dei rossoneri. Maldini e Massara quindi sono al lavoro per regalare a Stefano Pioli una punta giovane, che dia garanzie dal punto di vista fisico, ma no solo, anche sotto l’aspetto realizzativo.

Darwin Nunez, le richieste del Benfica

Secondo quanto riportato da Record.pt il Milan nelle ultime ore il duo mercato rossonero avrebbe iniziando a sondare la possibilità di portare all’ombra del Duomo il classe ’99 che a settembre scorso si è trasferito al Benfica di Rui Costa per 25 milioni di euro. Con le aquile portoghesi Nunez ha firmato un contratto fino a giugno 2025 nel quale è presente anche una clausola rescissoria. Clausola estremamente alta: 150 milioni. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto proprio sulla possibile trattativa, secondo il quotidiano il Benfica sarebbe disposto a far partire l’uruguaiano davanti ad un’offerta da 50 milioni di euro.