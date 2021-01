Milan, da Junior Firpo a Jordan Amavi: tutti i nomi per la fascia sinistra

MILANO – Sono arrivati Meite, Tomori e Mandzukic, ma il mercato del Milan non è ancora chiuso. Serve ancora un tassello, un ultimo innesto per far felice il tecnico e per completare la rosa. Serve un esterno mancino, un vice Theo Hernandez. Finora in assenza del francese è stato adattato Diogo Dalot, anche se il suo ruolo naturale è il terzino destro. Una scelta figlia della necessità, dato che in rosa in quella zona di campo c’è soltanto l’ex Real Madrid. Sono già diversi i nomi accostati al club rossonero, da Junior Firpo del Barcellona, a Matías Vina del Palmeiras, passando anche per Jordan Amavi dell’Olympique Marsiglia.

Il punto su Junior Firpo del Barcellona

L’esterno dei blaugrana è un nome che ritorna per il Milan, dato che era già stato cercato nella scorsa sessione invernale di mercato, ma non solo anche in estate c’era stato qualche timido segnale. Il Barcellona però ha rispedito al mittente ogni approccio. Il giocatore era reduce da una buona stagione con il Betis Siviglia, prestazioni che però non state replicate agli ordini di mister Koeman. Gli spagnoli adesso hanno aperto alla possibile cessione e anche il giocatore sembrava propenso ad accettare la destinazione. La prospettiva però di non giocare titolare, chiuso da Theo Hernandez, ha frenato tutto.

Milan News – Vina e Amavi, gli altri nomi per la fascia sinistra

Matías Vina è trai tutti i nomi accostati al Milan il più difficile a cui arrivare. E’ un dei protagonisti della stagione del Palmeiras, arrivato in finale di Copa Libertadores. Servirà una grande offerta per convincere i brasiliani. La strada è assolutamente in salita in questo caso. Discorso diverso invece per Jordan Amavi, il francese infatti ha chiesto la cessione all’Olympique Marsiglia, il suo contratto è in scadenza a giugno, la società francese così come per Thauvin non ha preso bene la presa di posizione del giocatore. Il mercato chiuderà tra 9 giorni e il Milan vuole regalare un ultimo colpo a Stefano Pioli. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<