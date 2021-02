Milan, con la Stella Rossa per dimenticare il derby e le statistiche del 2021

MILANO -Non sono stati positivi per il Milan i primi due mesi del nuovo anno. E a dimostrarlo sono i numeri. In dodici partite disputate fra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, la compagine meneghina ha rimediato ben cinque sconfitte. L’ultima è arrivata nel derby di ritorno in campionato, che ha ulteriormente confermato il calo di rendimento già palesato nelle scorse settimane. La battuta d’arresto sul campo dello Spezia era già stato un campanello d’allarme, a cui aveva fatto seguito la mancata vittoria in superiorità numerica contro la Stella Rossa, nell’andata dei sedicesimi di Europa League.

La Stella Rossa per cancellare il derby e lo Spezia

Un’altra brutta prestazione nella stracittadina, con la squadra rossonera che si è ritrovata in balìa dell’Inter per ampi tratti della stracittadina e, per la seconda gara consecutiva in campionato, non ha segnato neanche un gol. La classifica adesso vede la squadra di Stefano Pioli sempre al secondo posto, con quattro lunghezze di distanza dai nerazzurri, che con questi tre punti consolida il suo primato. E Giovedì arriverà a Milano la Stella Rossa di Dejan Stankovic, partita importantissima ovviamente per centrare il passaggio del turno, ma non solo. sì perché i tifosi si aspettano risposte, una prova d’orgoglio anche per migliorare le statistiche di questo 2021.

La Roma nel mirino

Con la squadra serba Stefano Pioli dovrà fare anche i suoi calcoli legati al turnover, perché nella prossima giornata di Serie A il Diavolo andrà a Roma e affronterà la squadra di Paulo Fonseca. Un’altro scontro diretto, dopo l’Inter. Un’altra partita che darà risposte sui reali obiettivi del Milan in questa stagione. Visto il campionato disputato però è lecito chiedere e pretendere almeno la qualificazione alla prossima Champions League e il match con i giallorossi servirà anche per mettere altri punti di stanza in classifica tra i rossoneri e i giallorossi. Prima però c’è la Stella Rossa.