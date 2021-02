Milan, il report odierno e la probabile formazione di giovedì

MILANO – Fra soli due giorni il Milan tornerà in campo per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, contro la Stella Rossa a San Siro. Questa mattina la squadra si è ritrovata agli ordini di mister Pioli nel centro sportivo di Milanello. Come riporta il sito ufficiale del club rossonero, dopo la consueta attivazione muscolare in palestra, i giocatori si sono spostati sul campo per un lavoro aerobico, a cui hanno fatto seguito delle esercitazioni tecniche. Al termine della sessione si è svolta una partitella a tema su campo ridotto. Domani la squadra si allenerà al mattino, mentre nel pomeriggio parleranno in conferenza stampa Stefano Pioli e Rafael Leao. Appuntamento alle ore 14.30, che potrà esser seguito in diretta tramite l’applicazione ufficiale del Milan. Sul nostro sito troverete il live testuale.

LE PROBABILI SCELTE DEL MISTER – Per la gara europea di giovedì, sono previsti diversi cambi rispetto alla formazione scesa in campo nel derby contro l’Inter. Nel reparto arretrato dovrebbe ritrovare posto Pierre Kalulu nel ruolo di terzino destro, mentre al centro della difesa tornerà Fikayo Tomori. A sinistra potrebbe esser tenuto a riposo Theo Hernandez, a beneficio di Diogo Dalot. Difficile il rientro a centrocampo di Ismael Bennacer. Si candida per una maglia da titolare Soualiho Meité, per affiancare Sandro Tonali. Sulla trequarti Rade Krunic favorito rispetto ad Hakan Calhanoglu, mentre sulle corsie laterali ci saranno verosimilmente Samuel Castillejo e Rafael Leao. Ante Rebic prima punta. Ancora indisponibili Brahim Diaz e Mario Mandzukic. Da valutare le condizioni di Ibra. Di seguito, le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Diogo Dalot; Meité, Tonali; Castillejo, Krunic, Rafael Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic N., Gajic; Ben Nabouhane, Ivanovic; Falcinelli. Allenatore: Dejan Stankovic.