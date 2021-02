Milan, Chiellini: “Ibra? Il mio miglior nemico, ma lo stimo”

MILANO – Intervistato da So Foot, sito internet francese che si occupa di mercato, Giorgio Chiellini tra i tanti temi toccato ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic. Ecco che cosa ha detto il difensore e capitano della Juventus: “Ibrahimovic? Ci rispettiamo e io lo stimo molto. Quando gioco devo sempre trovare un rivale per tirare fuori il meglio da me stesso. Nella prima stagione alla Juventus eravamo compagni di squadra e non ho mai avuto paura di affrontarlo. Non ho mai fatto un passo indietro contro di lui, ma è diventato un nemico calcistico soltanto quando è passato all’Inter. Ora invece al Milan è un semplice avversario, così come in nazionale. Contro di lui, e in generale, mi fa sempre molto piacere vincere un duello“.

L’attaccante del Milan quindi continua ad essere al centro delle cronache calcistiche in Serie A, ma non solo, anche oltre i confini nazionali. Come nel caso dello scontro tra lo svedese e Romelu Lukaku. Gli strascichi delle polemiche per lo scontro tra i due vanno avanti e sarà così ancora per parecchio tempo. Il Giudice Sportivo si è già espresso sulla questione, squalificando entrambi i calciatori per una giornata, In scena però è entrato il Procuratore federale, Giuseppe Chiné, che ha convocato l’arbitro Valeri, direttore di gara della stracittadina di Coppa Italia. Non è bastato però il suo referto. Dovrà spiegare come mai si è optato soltanto per il cartellino giallo, invece della doppia espulsione. Sicuramente qualcosa è sfuggito all’arbitro.

Il rischio adesso è che sia in arrivo una maxi squalifica per entrambi e questo non farà altro che ‘soffiare sul fuoco delle polemiche’. Dieci Giornate, più una multa, questo se verranno riscontrate le aggravanti delle frasi razziste. Il Milan intanto si è schierato al fianco del suo attaccante, il club meneghino sosterrà il suo tesserato in tutte le sedi opportune, nel caso in cui l’accusa di razzismo si concretizzasse. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<