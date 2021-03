Milan, chi manderà in campo Pioli con lo United? La probabile rossonera

MILANO – Si avvicina la partita di Europa League tra Milan e Manchester United, andata degli ottavi di finale della competizione europea, che si giocherà giovedì prossimo alle 18:55 all’ Old Trafford. Partita delicatissima per i rossoneri vista la caratura dell’avversario. Tante le assenze per Stefano Pioli, defezioni che complicano notevolmente la gara per il club meneghino, che dovrà fare a meno di tanti giocatori importanti. Il primo nome è ovviamente quello di Zlatan Ibrahimovic, allo svedese si aggiungono Ismael Bennacer, Mario Mandzukic e Hakan Calhanoglu. Tutti e tre però puntano al rientro con il Napoli, magari anche per partire dal primo minuto nella gara di ritorno contro la squadra inglese.

Gli assenti non annunciati e le conferme di Pioli

Non c’è Theo Hernandez, il terzino ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di una gastroenterite. Anche Ante Rebic non sarà della partita con i Red Devils. Recupera soltanto Sandro Tonali e Alessio Romagnoli, Stefano Pioli, che in attacco dovrà affidarsi a Rafael Leao per mancanza di alternative. Il punto sulla probabile formazione lo ha fatto Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, che ha datogli ultimi aggiornamenti sui rossoneri, in vista del match contro gli uomini di Solskjaer. Ecco cosa ha detto il giornalista sportivo:

La probabile formazione del Milan, per il match di Europa League

“Il Milan partirà alle 16:30 alla volta dell’Inghilterra, Pioli e suoi non sono aiutati dalle tante defezioni, ma anche dal calendario, perché in mezzo alle due gare europee con il Manchester United c’è in mezzo il napoli dell’ex Gattuso. In porta sicuro Donnaruma, davanti a lui la coppia Kjaer-Tomori, a destra Calabria e sull’altra fascia confermato Dalot, vista l’assenza di Theo Hernandez. Kessie e il ballottaggio Tonali-Meite a centrocampo. La batteria di trequartisti dovrebbe essere formata da Castillejo, Krunic e Saelemaekers. Davanti Rafael Leao“.