Milan, cessione Hauge: si aspettano offerte dalla Bundesliga

Il calciatore del Milan è sul mercato e piace in Germania, ma il club rossonero aspetta la giusta offerta. Ecco le ultime notizie

Sono diverse le squadre alla finestra per l'esterno offensivo del Milan. In Italia c'è il Torino del neo tecnico Ivan Juric, che lo vorrebbe in granata. Hauge però preferirebbe andare a giocare all'estero e in Bundesliga tanti club sono interessati al ragazzi che sembra aver già deciso quella che dovrebbe essere la sua meta preferita. Le squadre tedesche, così come il Torino, dovranno però accontentare Maldini e Massara, che valutano il cartellino del ragazzo 15 milioni di euro. Nessuna possibilità invece per il prestito, in questo caso i rossoneri preferirebbero tenerlo in rosa, come alternativa ai titolari di Stefano Pioli.Hauge in vendita sì, ma solo a determinate condizioni.