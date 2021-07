Milan c’è un problema: il Chelsea offre di nuovo Bakayoko al Napoli

Il centrocampista francese è di nuovo nei pensieri di mercato del Milan, ma il Chelsea ha altre idee. Il punto della situazione

Il Chelsea però non farà sconti, come già accaduto un anno fa quando poi alla fine il mediano andò al Napoli. Servono 20 milioni di euro per il cartellino del centrocampista, cifra alta che in questo momento il Diavolo non può permettersi di spendere, dato che ci sono anche altri obiettivi da raggiungere in questa sessione di mercato e altre zone del campo da rinforzare. L'intenzione di Maldini e Massara è quella di prelevare il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Bakayoko inoltre non è l'unico giocatore del Chelsea che i rossoneri seguono, c'è anche Hakim Ziyech, situazione che non va dimenticata.