News Milan – Nuovo asse col Real, in arrivo Isco e…

Intrecci degni di una soap opera messicana. Ogni giorno il calciomercato del Milan regala perle e nuove indiscrezioni che alimentano le speranze dei tifosi rossoneri. Maldini e Massara hanno ben chiaro l'obiettivo, rinforzare ulteriormente una squadra capace di piazzarsi al secondo posto in campionato lo scorso anno. Sei acquisti sono già stati effettuati, ma il mercato dovrà portare ancora almeno 3 pedine di alto livello. Come spesso accade, il Diavolo proverà a condurre in porto affari con le altre big europee<<<