Milan, calendario subito in salita al ritorno dalla pausa

Campionato fermo a causa della pausa nazionali, alla ripresa però il calendario del Milan sarà subito difficilissimo

Redazione Il Milanista

Campionati fermi e le coppe devono ancora fare il loro esordio in questa nuova stagione. E' tempo di nazionali, di pause per le qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo e per le amichevoli. Dal 12 settembre però si tornerà a fare sul serio, riprenderà la Serie A e i ragazzi di Stefano Pioli sono chiamati allo scontro diretto contro la Lazio di Maurizio Sarri , ma non solo. Perché il calendario del Milan ripartirà subito in salita come sottolinea il Corriere dello Sport.

Tre partite e recuperi importanti per il Stefano Pioli

Ci sono i biancocelesti è vero, ma dopo la partita di San Siro contro Immobile e compagni sarà tempo di Champions League, l'esordio europeo di questa stagione nella competizione più importante, un ritorno atteso ben 7 lunghi anni e il Milan dovrà vedersela contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Stefano Pioli spera di riavere al meglio della condizioni sia Franck Kessie, che Zlatan Ibrahimovic. Entrambi fermati da un infortunio entrambi orami vicino al ritorno in campo. Qualche minuto con la Lazio per poi magari partire dal primo minuto proprio contro il Liverpool. Per Olivier Giroud invece è questione del tutto diversa, il francese è stato fermato da un tampone molecolare che ha dato esito positivo. Il Covid quindi dopo Bennacer colpisce ancora dalle parti di Milanello.

Doppio contro diretto in campionato con in mezzo Klopp

Un problema in più, che complica i piani di Pioli perché dopo i biancocelesti e il Liverpool, il Milan giocherà in campionato contro la Juventus. Tre esami difficili, tre partite complicate per tanti motivi, in campionato il doppio scontro con due dirette avversarie per le prime quattro posizioni in classifica. Mentre in Europa l'esordio contro una squadra della caratura dei Reds, dovrà essere affrontato nel migliore dei modi.