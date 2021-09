Il Milan e Samu Castillejo si separano a mercato chiuso?

Il mercato h chiuso i suoi battenti ma Samu Castillejo potrebbe salutare il Milan lo stesso. Ecco tutti i dettagli

Redazione Il Milanista

Samu Castillejo e il Milan sono ai titoli di cosa. L'esterno spagnolo è stato messo sul mercato nell'ultima sessione estiva di mercato. Non è un titolare per Stefano Pioli, ha perso il posto a discapito di Alexis Saelemaekers. Ci aveva pensato il Getafe, pronto al secondo colpo 'italiano' dopo l'arrivo di Jankto dalla Sampdoria, ma non è arrivata l'offerta da parte del club iberico. Così come si era parlato dello Spezia e delle voci che arrivavano dalla Bundesliga. Alla fine però il calciatore è rimasto a Milanello, da esubero perché nel suo ruolo è arrivato anche Junior Messias dal Crotone.

Castillejo: le voci dalla Russia

Una situazione particolare anche perché lo spagnolo non fa parte della lista UEFA del Milan. Tagliato da Stefano Pioli che a questo punto ha altri piani. Castillejo però potrebbe partire subito, in Russia infatti il mercato chiuderà il prossimo 7 settembre e il Cska Mosca sembra essere interessata al calciatore. Un prestito con diritto di riscatto intorno agli 8-10 milioni di euro, questo è quello che vorrebbero Maldini e Massara. I dirigenti rossoneri infatti non sembrano intenzionati a concedere sconti ai russi, soprattutto dopo il lungo tira e molla per Nikola Vlasic e il conseguente nulla di fatto visti i 30 milioni di euro chiesti per il trequartista croato.

L'altro esubero che il Milan non ha piazzato

Può partire quindi anche a mercato chiuso l'ex Villarreal, visto l'interesse che arriva dalla Russia. Una situazione che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni. Il Milan attende novità, Castillejo così come Andrea Conti sono i due esuberi che il club meneghino non è riuscito a piazzare in questa sessione estiva. Ma se lo spagnolo può vantare un'altra ammiratrice, per il terzino invece è tutto fermo, in questo caso si aspetterà gennaio.