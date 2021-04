Milan, Calabria: “Sassuolo? Dovevamo evitare altri passi falsi”

Il terzino rossonero è stato intervistato da Milan Tv, ecco che cosa ha detto sul Sassuolo e il resto della stagione

Redazione Il Milanista

MILANO - Davide Calabria ha parlato della gara giocata e persa contro il Sassuolo e del resto della stagione che aspetta i rossoneri. Ecco le sue parole ai microfoni di MilanTv.

Sul calendario

"Non credo che esista un calendario duro, o meno. Tutte le partite sono importanti e difficili. Non ci sono partite scontate, devi essere bravo tu ad indirizzarle, se riesci a farlo poi risulta più semplice riuscire a chiuderle. Nell'ultima partita dovevamo essere più bravi, non lo abbiamo fatto. Sono gare difficili anche con scontri diretti, ma solo noi siamo padroni del nostro destino, negli ultimi anni non abbiamo mai avuto questa possibilità".

Sulla classifica

"Dobbiamo concentrarci su noi stessi, dobbiamo pensare positivo fino alla fine del campionato, sarebbe da stupidi buttare via tutto dopo il lavoro fatto fino a qui. Dobbiamo crederci, perché squadra ha le potenzialità di rimanere in alto e lottare con tutti fino alla fine. Lavoreremo fino all'ultimo minuto per rimanere lì in alto e centrare i nostri obiettivi".

Sull'ultima partita con il Sassuolo

"Ci sono diverse partite all'interno della gara. Loro sono entrati bene, ma noi dovevamo chiuderla prima, essere più brillanti soprattutto negli ultimi metri. Il Sassuolo ci ha lasciato tanti contropiedi che noi potevamo e dovevamo sfruttare meglio. Non possiamo più fare questi passi falsi, dovremo lottare fino all'ultimo minuto, per evitare altri scivoloni".

Sulla squadra

"Siamo una grande squadra. Abbiamo tanto potenziale e abbiamo fatto delle prestazioni importanti durante il campionato. Dobbiamo pensare di poterle vincerle tutte fino alla fine. La Lazio è una grande squadra lo ha dimostrato e non sarà facile. Hanno grandi giocatori però penso che noi non siamo da meno, anche noi siamo forti. Dobbiamo dimostrare che siamo da Milan e che se vogliamo arrivare in alto dobbiamo lottare con i denti e con le unghie fino alla fine".