Milan, Calabria: “Ora arriva la parte più importante della stagione”

Il terzino rossonero ha parlato ai microfoni di MilanTv, ecco che cosa ha detto in vista della sfida con la Lazio

"Ho scelto di concentrarmi molto sul loro attacco. Loro in rosa hanno dei buoni giocatori, ma rispetto alle solite gare ho cercato di gestirmi un po' di più. Era tanto che non facevo una gara intera ed era importantissimo evitare ulteriori problemi o addirittura qualche ricaduta".

"Il Milan sta cercando di tornare in alto non rivelo nulla che non si sappia. Ibra ha aiutato molto noi ragazzi e sinceramente penso che continuare ad averlo in squadra sia davvero fondamentale per continuare a crescere. Riesce a trasmetterci il senso di sacrifico e del lavoro ogni giorno. I dirigenti del Milan hanno pensato questo, ci ha dato tanto e può darci ancora tanto, penso si normale fare un ragionamento simile quando lo vedi all'opera tutti i giorni. Questo è senza ombra di dubbio un segnale forte. Io e il resto della squadra siamo concentrati sulla prossima stagione, è stato un bel segnale dopo una giornata un po' così così, dopo la gara con il Sassuolo finita in quel modo".