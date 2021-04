Milan, gioco d’incastri per l’attacco: spunta un nome da Cagliari

Il mercato è sempre al centro delle cronache sportive e il Milan è uno de maggiori protagonisti di queste voci, soprattutto per l'attacco

MILANO - Il reparto offensivo del Milan, per la prossima stagione, è uno degli argomenti più in voga quando si parla dei rossoneri. Appurato che il club meneghino punterà ancora su Zlatan Ibrahimovic, lo svedese infatti ha rinnovato il suo contratto con il club meneghino per un altro anno. Ma chi ci sarà dietro al numero 11? Domanda che in tanti si fanno e che riempie le pagine di cronaca sportiva. Maldini e Massara sono al lavoro da tempo, nonostante in rosa ci siano Rafael Leao e Mario Mandzukic. Il portoghese non è in dubbio, la dirigenza punta su di lui e il suo potenziale. A meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile.