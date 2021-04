Qui Lazio, ieri seduta di scarico. Oggi seduta pomeridiana

Le ultime notizie da casa Lazio, prossima avversaria del Milan in campionato: il report di ieri e il programma di oggi.

MILANO - Dopo la sconfitta per 1-2 contro il Sassuolo con la rete di Calhanoglu ribaltata dalla doppietta neroverde di Raspadori, il Milan ha iniziato a preparare il prossimo impegno: in campionato il club rossonero sarà ospite della Lazio , reduce dalla sconfitta per 5-2 subita contro il Napoli, nel match valido per la 33esima giornata di Serie A in programma lunedì 26 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. La gara sarà trasmessa in diretta SkySport .

"Questa sconfitta non deve compromettere la nostra corsa Champions. Lunedì avremo un'altra sfida fondamentale contro il Diavolo. Non possiamo arrenderci dopo la rincorsa incredibile che abbiamo fatto. C'è sempre il bonus contro il Torino. Ci sono state due partite. Milinkovic prende la palla e nel calcio i rigori sono cose importanti, non cose del genere. Sul ribaltamento di fronte forse c'era pure rigore per noi. Quando ha i determinati calciatori in campo, fai delle scelte. Sembrava che la squadra potesse reggere, poi i nostri cambi hanno dato freschezza. Noi non abbiamo difeso bene e loro sono stati bravi e concreti. Guardano i numeri, siamo entrati tante volte in area, ma gli episodi sono stati a nostro sfavore. Penso al palo di Correa nel primo tempo. Purtroppo ci è mancata la cattiveria in area. La squadra ha trovato la forza sul 4 a 0 di provare a reagire. Il 5 a 2 ci ha piegato le gambe. Speriamo che l'innesto più importante sia il ritorno di Simone".