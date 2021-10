Milan, avanti con Pioli: la priorità è il rinnovo con il tecnico

Il Milan ha deciso di anticipare i tempi per il rinnovo di Stefano Pioli, il tecnico rossonero è in scadenza quest'estate

Franck Kessie, come Romagnoli e Conti, è in scadenza nel 2022. E i rinnovi contrattuali in casa Milan portano sempre un po' di preoccupazione. Cronaca di una storia recente, o più storie. Sì perché un anno fa Calhanoglu e Donnarumma era i protagonisti indiscussi delle indiscrezioni e delle voci inerenti al futuro del Diavolo. Una stagione dopo però sono cambiati gli interpreti, ma non la storia. Alessio Romagnoli sembrava destinato a lasciare il club meneghino. Il suo agente Mino Raiola ultimamente ha parlato di Juventus, come di una possibilità. Ma le ultime indiscrezioni sul capitano riportano una nuova apertura del giocatore nei confronti della permanenza a Milanello. Andrea Conti, invece, non resterà al Milan a gennaio o in estate a parametro zero cambierà maglia.