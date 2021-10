Mercato Milan – Leonardo tenta Maldini, super scambio da 45 milioni

1 di 2

Maldini e Leonardo

Il Milan ha iniziato bene la stagione 2021/2022, quantomeno in Serie A. Più difficoltà i rossoneri stanno invece riscontrando in un terreno ostico, ma storicamente piacevole, come quello della Champions League.

Il Milan di Pioli deve le sue 8 vittorie su 9 partite in Serie A soprattutto al reparto difensivo, che più volte ha ben retto e si è ben comportato per tutti i 90 minuti, risultando ad oggi e dati alla mano, uno dei migliori in Italia.

Tra i protagonisti troviamo sicuramente Fikayo Tomori, vera e propria rivelazione del Milan di Pioli. Forse solo ieri, in occasione della sfida contro il Porto, l'inglese è sembrato in difficoltà. Ma questo non mina certo l'interesse che i top club stanno mostrando per lui. L'ultima indiscrezione di mercato ci racconta di una proposta molto interessante da parte di una big europea>>>