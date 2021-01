Milan, Achraf Lazaar: il piano B della dirigenza per la fascia sinistra

MILANO – La finestra di mercato invernale è vicina alla sua conclusione e il Milan, secondo quanto dichiarato, non ha nessuna intenzione di fare altre operazioni. In questo mese infatti sono arrivati alla corte di Stefano Pioli: Soualiho Meité dal Torino in prestito oneroso con diritto di riscatto, lo svincolato Mario Mandzukic e, sempre in prestito, Fikayo Tomori dal Chelsea.

Maldini e Massara hanno anche piazzato i vari esuberi. Il primo ad avere lasciato Milanello è stato Leo Duarte, il centrale è sbarcato in Turchia. Andrea Conti, invece, è sbarcato a Parma, dopo aver capito che il tecnico rossonero gli preferiva Davide Calabria e Diogo Dalot. Mateo Musacchio è un nuovo giocatore della Lazio di Simone Inzaghi e nella prossima giornata di campionato potrebbe fare il suo esordio in biancoceleste, contro l’Atalanta. I capitolini sono intervenuti in questa sessione di mercato dopo l’infortunio di Luiz Felipe e hanno trovato nell’argentino il rinforzo giusto.

Eppure, dalla parti via Aldo Rossi, qualcosa nelle ultime ore si muove. Soprattutto in entrata. Non è un segreto che gli uomini mercato rossoneri stiano cercando un terzino sinistro che possa far rifiatare Theo Hernandez. Diogo Dalot rimane un giocatore adattato sulla fascia mancina. Il sogno di Maldini e Massara è Junior Firpo del Barcellona. Lo spagnolo è il preferito, ma non vede di buon occhio l’idea di lasciare la Catalogna. Dato che a Milano troverebbe poco spazio, chiuso dall’ex Real Madrid. Inoltre i blaugrana lo cederebbero soltanto davanti ad un buona offerta. La strada quindi è decisamente in salita per il Diavolo in questo caso. Così come non sarà semplice arrivare a Matias Vina del Palmeiras.

Negli ultimi giorni, tra i vari i nomi accostato al Milan, è sputato Achraf Lazaar. Il classe ’92, dopo le avventure con Palermo e Benevento, è in forza con il Newcastle ma nelle ultime ore starebbe trattando la risoluzione contrattuale con i Magpies. La squadra inglese per ora non sembra intenzionata a liberare il terzino. I rossoneri potrebbero decidere di muoversi e proporre un’offerta. Un profilo ‘low cost’ per completare la rosa di Stefano Pioli. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<