Bologna-Milan | Mihajlovic: “Ibra dal primo minuto? Spero non sia al 100%”

Ha parlato Sinisa MIhajlovic, nel pre partita di Bologna-Milan, ecco cosa ha detto il tecnico su Ibrahimovic

"Ibrahimovic dal primo minuto a 40 anni? Il problema suo è che, quando arrivi ad una certa età, il tempo passa per tutti e giocatori come lui, Totti e tanti altri, per come la penso io è un peccato per il calcio che smettano. Spero però che oggi non sarà nella condizione migliore, ma sono contento di vederlo in campo. Speriamo per lui e per tutto il calcio che duri il più a lungo possibile, ma che torni a segnare dalla prossima gara".