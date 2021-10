Bologna-Milan | Le formazioni ufficiali: Ibra dal primo minuto

Arrivano le scelte di Pioli e Mihajlovic per Bologna-Milan, ecco le formazioni ufficiali della gara del Dall'Ara

Tutto pronto per il nuovo match di Campionato per il Milan, dopo la sconfitta di Champions League con il Porto. I rossoneri andranno a giocare al Dall'Ara, a Bologna, contro la squadra di Sinisa Mihajlovic. Il Diavolo è alla ricerca di punti importanti per continuare la corsa in campionato, e approfittare magari dei possibili passi falsi delle concorrenti impegnati in due big match: Roma-Napoli e Inter-Juventus. Sarà necessario mettere in campo una grande prestazione per tornare a casa con i tre punti e proseguire con l'ottimo ruolino di marcia mantenuto finora in campionato. in attesa del fischio d'inizio della 9a giornata, ecco alcune curiosità e statistiche sulla partita delle 20.45.