Verso Bologna-Milan, il match preview della gara del Dall’Ara

Manca poco alla partita tra Bologna e Milan, partita che si giocherà questa sera al Dall'Ara. Ecco il match preview

Redazione Il Milanista

Sta per tornare in campo il Milan di Stefano Pioli, che affronterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Calcio d'inizio previsto per le 20:45, per l'anticipo serale della nona giornata di Serie A. Quasi a metà navigazione per quanto riguarda il girone d'andata. Sarà un crocevia delicato, da non sbagliare. Ecco come arrivano le due squadre alla partita di questa sera.

Come arriva il Milan

Tratto dal sito ufficiale del club meneghino

Dopo la sconfitta esterna in Champions League, i rossoneri sono tornati a Milanello nel primo pomeriggio di mercoledì e hanno ripreso immediatamente gli allenamenti in vista della partita odierna. Rispetto alla trasferta portoghese Mister Pioli non recupera nessun infortunato e dovrà quindi fare a meno di Díaz e Hernández - sempre alle prese con la positività al Covid-19 - Florenzi, Kessie, Messias, Pellegri, Rebić e i lungo degenti Maignan e Plizzari. Ci presentiamo a questa sfida con 22 punti in classifica, frutto di 7 vittorie e 1 pareggio, forti anche della bellissima rimonta di San Siro sull'Hellas Verona. Al Dall'Ara servirà una prestazione importante, di gioco e di carattere, per mantenere il buon momento di forma in campionato.

Come arriva il Bologna

Tre assenze per Siniša Mihajlović, che nel match del Dall'Ara dovrà fare a meno di Kevin Bonifazi (infortunio muscolare), Michael Kingsley (frattura al perone) e molto probabilmente Jerdy Schouten (problema alla caviglia), che negli ultimi giorni è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Dopo il lungo stop di Kingsley, i rossoblù sono tornati sul mercato e hanno trovato l'accordo con Nicolas Viola, regista classe 1989 svincolato dopo l'ultima stagione giocata con il Benevento. Senza squalificati e con il solo Nicolás Domínguez in diffida, Siniša potrebbe riproporre il 3-4-2-1 visto nelle ultime due uscite contro Lazio e Udinese: Soriano e Barrow a supporto di Arnautović, mediana a quattro con De Silvestri a destra, Svanberg e Domínguez centrali, Hickey a sinistra. Difesa a tre con Theate, Medel (o Binks) e Soumaoro.