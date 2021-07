La fascia destra dopo quella sinistra: si continua a spingere per Dalot

Si continua a lavorare in casa Milan per aggiustare la rosa di Stefano Pioli, il mirino si sposta ora sulla fascia destra.

Redazione Il Milanista

Nella giornata di ieri il Milan ha comunicato ufficialmente l'acquisto di Fode Ballo-Tourè. Il terzino ha lasciato la Francia dopo essere cresciuto tra Paris Saint-Germain, Lille e Monaco, per approdare a Milano e fare il vice di Theo Hernandez. Il club di via Aldo Rossi verserà alla società monegasca 4,2 milioni di euro, a cui si potrebbero aggiungere altri 500 mila euro di bonus eventuali. La grande occasione della carriera per Tourè, che potrà vestire una maglia prestigiosa come quella del Milan e potrà imparare da un top del ruolo come Theo.

Ma le ricerche del Milan non si fermano qui, anzi, si continua a lavorare per sistemare anche le altre lacune della squadra di Stefano Pioli. Una delle trattative più importanti che la dirigenza rossonera deve portare avanti è quella legata al terzino destro, dato che Calabria è ancora in fase di recupero post infortunio e Andrea Conti è praticamente fuori rosa. Quest'ultimo, dopo il prestito al Parma negli ultimi sei mesi della scorsa stagione, lascerà nuovamente Milanello, anche se

fin qui non sono pervenute offerte ufficiali oltre al semplice interessamento della Sampdoria di D'Aversa.

Dalot l'obiettivo

Il grande obiettivo per la fascia destra di difesa è Diogo Dalot. Il Milan non si nasconde, vuole riportare a Milano il portoghese e da settimane sono stati avviati i colloqui con il Manchester United. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira il Milan sta spingendo con i Red Devils per strappare un prestito con diritto di riscatto. Soluzione che, però, non piace allo United, che vorrebbe cedere Dalot o in prestito secco o a titolo definitivo. La trattativa procede ad oltranza, Maldini e Massara vogliono accontentare Stefano Pioli che ha chiesto il ritorno a Milano di Diogo Dalot, di cui il tecnico ha apprezzato moltissimo la duttilità. L'alternativa resta sempre Alvaro Odriozola del Real Madrid.