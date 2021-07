Luis Alberto rompe con la Lazio: tanta concorrenza per il Milan

Molto complicata la situazione tra la Lazio e Luis Alberto, il giocatore pare aver fatto la sua scelta, il Milan osserva ma non è l'unica.

Redazione Il Milanista

Si fa sempre più complicata la situazione tra la Lazio e Luis Alberto. Come riportato nei giorni scorsi il centrocampista spagnolo non si è presentato al raduno della squadra. Se inizialmente si è pensato ad un permesso concordato, ieri il neo tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha confermato che è stata una scelta autonoma del calciatore.

Di conseguenza il centrocampista ex Liverpool non è stato inserito tra i convocati per il ritiro ad Auronzo di Cadore, in attesa di definire la sua posizione. La società, come riportato da La Gazzetta dello Sport è irritata con il calciatore e gli comminerà una multa abbastanza salata per il suo gesto. Ovviamente i biancocelesti si augurano di poter ricomporre la frattura, visto il valore indiscutibile del calciatore, ma allo stesso tempo non è incedibile e potrebbe lasciare la Capitale in questa sessione di mercato. Il calciatore, infatti, potrebbe aver fatto la sua scelta di cambiare aria, e quindi dietro il ritardo ci potrebbero essere motivazioni di mercato per andare allo scontro con la società.

Tanta concorrenza

Il Milan si è più volte interessata a Luis Alberto nelle ultime settimane. Lo spagnolo è un profilo che piace, conosce già il campionato e sarebbe il giocatore perfetto per colmare il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu. Il grande problema è rappresentato da Claudio Lotito, che per lui chiede cifre molto alte. Il patron della Lazio si trova in una posizione forte, dato il contratto rinnovato dallo spagnolo lo scorso anno fino al 2025, e per lui fa una richiesta di circa 50/60 milioni. Una cifra inavvicinabile per il Milan, neppure con l'inserimento di una contropartita come Alessio Romagnoli.

Tanta concorrenza però per il Milan, dato che Luis Alberto fa gola a molti club, soprattutto in Spagna. Su di lui, infatti, pare ci sia l'interesse di Atletico Madrid, che chiuderà a breve per De Paul, e Villarreal. Sullo sfondo anche Barcellona e Real Madrid, che osservano la situazione e potrebbero approfittarne in caso di occasione.